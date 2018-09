Árpa Attila nem bűnöző, viszont Kovács Patrícia után koslat

A Korhatáros szerelem második évadjában tűnik fel.

Egy Endre nevű bankigazgatót alakít Árpa a heti sorozat második évadjában, aki udvarolni kezd Eszternek (a főszereplő Kovács Patrícia karaktere). „Ez a nő kell neki mindenáron, és tulajdonképpen nem is hátrál. Ő egy laza bankigazgató, annyira nem szabálykedvelő, vannak simlis ügyei" – mesélte a TV2-nek a szerepről.

Mint mondta, leginkább azt a jelenetet szerette, amikor szmokingban egy bálteremben szvinget táncolt Patríciával. „A sorozatban az a jó, hogy szeretni való, nem veszi magát túl komolyan, van benne könnyedség, de nincs benne erőszak" – vélekedett Árpa.

A színész-rendező a Borsnak arról is beszélt, hogy végre nem valami gonosz figurát kapott, és ennek örül, mert végre a kislánya is megnézheti. „Nem akarok álszentnek tűnni, simán bármilyen szerepet elvállalok, akkor is, ha káromkodva kell valakit kibelezni. Vágták már le a fejemet filmben, de ha ez a sorozat a magyar nagyközönségnek szól, akkor igenis számít, hogy mi a szerepem benne. Most végre nem egy olyan bűnöző, akinek három mondat után levágják a fejét."