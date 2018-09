Megrongálták Bill Cosby hollywoodi csillagát

A többszörös nemi erőszakkal vádolt Bill Cosby hollywoodi csillagát megrongálták, valaki fekete filctollal felírta rá, hogy „sorozatos erőszaktevő”.

A Hollywood Walk of Fame-en Bill Cosby csillagán a „serial rapist”, vagyis „sorozatos erőszaktevő” felirat díszelgett egy ideig – mostanra eltávolították, a rendőrség keresi az elkövetőt.

Nem ez az első eset, hogy valaki ebben a formában mond ítéletet Cosby fölött, 2014-ben már egyszer ráírták a csillagára, hogy „erőszaktevő”.

A The Cosby Show egykori sztárját 2014 óta rengeteg nő vádolta meg nemi erőszakkal vagy szexuális zaklatással, három esetben bűnösnek is találta a bíróság. Az ítélethirdetésre szeptember 24-25-én kerül sor, a 81 éves színész akár 10 év börtönt is kaphat.