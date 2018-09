Nézettségi rekorddal ünnepli második születésnapját a Prime

A Prime immáron két éve érhető el – a folyamatosan növekvő népszerűség idén augusztusra rekord számokat hozott a csatornának.

A TV2 csoport egyre növekvő szórakoztatócsatornája, amely 2016. szeptember 5-én indult útjára, és a 2017-es 1,7%-os közönségarányt idén augusztusra immár 3%-ra (SHR 18-59) tornázta fel.

Ezzel fennállásának legeredményesebb hónapját zárta, olyan csatornákat maga mögé utasítva, mint az RTL II, a Comedy Central, a Viasat3 vagy az AXN. A kizárólag 2018-ban mért adatok alapján is 2,5%-os (18-59 SHR) aránnyal zárta az elmúlt nyolc hónapot, így az idei év hatodik, míg az augusztus ötödik legnézettebb csatornája lett a hazai kábelpiacon (SHR 18-59). A teljes lakosság körében, éves viszonylatban a hetedik, augusztusban a negyedik legjobb helyet szerezte meg (SHR 4+).

Augusztus 21-én legsikeresebb napját zárta: a kábelek között, mindkét célcsoportban a dobogó második helyére lépett (SHR 18-59: 3,9%/SHR +4: 3,6%). Február 11-én a legeredményesebb főműsoridőt tudhatta magáénak, a kábelcsatornák bronzérmeseként (SHR 18-59: 4,6 %), míg augusztus 17-én, a teljes lakosság körében az első helyet is megszerezte 3,8 %-os (SHR 4+) eredménnyel.

A legnézettebb tartalmak között foglaltak helyet olyan ismert filmek, mint a Dirty Dancing, amely mindkét célcsoportban a topműsorok élén foglal helyet (AMR 18-59: 129 729/AMR 4+:181 126), a Csak semmi pánik, és a Hat nap hét éjszaka, vagy olyan népszerű sorozatok, mint a Hawaii Five-0, az NCIS, és a Charlie - majom a családban, melyek legnézettebb epizódjai, a teljes lakosságban közel 160 000 fős nézőszámmal büszkélkedhetnek (AMR 4+). Idén ősszel azonban máris egy újabb sorozatpremierrel színesíti a szezont a Prime.

Szeptember 19-én 23 órakor startol A rezidens, amely a tipikus kórházas sorozatok skatulyájából kilépve egészen új vetületet ad ennek a műfajnak.

A főszereplő, Matt Czuchry elsőre talán nem a kedvenc karakterek táborát erősíti, de aki az egyedi látásmóddal megbarátkozik, könnyen rácsatlakozhat a cselekményszálakra. Az isteni gyógyítókkal és az ideális rendszerrel szemben itt az egészségügy és a szakemberek árnyoldalaira is fény derül, de emellett természetesen a romantika és orvosi rejtélyek helyet kapnak. Külön érdekesség, hogy sorozatban nővérként tűnik fel Emily VanCamp is, akit az Amerika Kapitány filmekből, vagy az Everwoodból is ismerhet a nagyközönség – közölte a csatorna.