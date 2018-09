Kijött egy új poszter a The Walking Dead folytatásához, vagyis az októberben érkező kilencedik évadhoz, a vörösre festett Rickre visszakerült a seriffkalap, amelyet a fia hordott a halála előtt. Megérkeztek emellett az új karakterfotók is, ezekből is mutatunk párat – az összeset itt nézheti meg.