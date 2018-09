Izmosan fog indulni a Walking Dead új évadja

A The Walking Dead következő, kilencedik évadjában a szokásosnál jóval hosszabb lesz a nyitó epizód.

A The Walking Dead október 7-én a megszokott háromnegyed órás epizódok helyett egy olyan résszel kezdi a kilencedik szezont, amelynek 86 perc lesz a műsorideje – amiben benne vannak a reklámok is, de így is körülbelül egyórás lesz az évadnyitó epizód.

A kilencedik etapról többek között azt lehet még tudni, hogy 18 hónappal a nyolcadik szezon eseményei után játszódik, illetve, hogy Rick (Andrew Lincoln) és Maggie (Lauren Cohan) számára is ez lesz az utolsó évad.