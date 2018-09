Karrierje szokatlan indulásáról beszélt Jáksó László

Csepregi Éva, a Neoton Família énekese és Jáksó László tévés és rádiós műsorvezető, kreatívigazgató, webfejlesztő lesz a Sláger Téma vendége szeptember 9-én a Sláger FM-en.

„Minek álmodni, ha ébren is jó” – a közelgő Neoton Família sztárjai nagykoncert szlogenjéül is szolgáló felvetés kapcsán Csepregi Éva elmondja, minek is köszönhető a lassan fél évszázada tartó, töretlen sikertörténet: a 300 slágerrel eladott 8 millió nagylemez. De szó esik majd arról, hogy a keleti blokkból érkezve, hogyan is juthatott el egy zenekar a világhírnévig, közte a szöuli olimpiáig. Miképpen vettek részt a Vasfüggöny erodálásában, és miért is okozott akkoriban botrányt Csepregi Éva szólódala, az OK, Gorbacsov. Ahogy arra a kérdésre is választ kapunk, tekinthetjük-e a Neotont a magyar ABBA-nak.

A Sláger FM-en hallható adás második felében, 21 órától Jáksó László műsorvezető lesz a vendég. A Ripost című műsor házigazdája, a Sláger FM kreatívigazgatója nem csak a rádiózásról és a televíziózásról beszél majd. Szó esik majd karrierjének nem éppen hétköznapi indulásáról, de civil foglalkozásáról is, amelynek kapcsán még azt is megtudhatjuk, mit gondol a média jövőjéről, mennyire írja majd át az életünket a mesterséges intelligencia.

Szeptember 9-én 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Csepregi Évával, Jáksó Lászlóval, valamint a házigazda Kalmár Tiborral.