A Creative Arts Emmy Awards nagy nyertese az HBO sorozata.

A Trónok harca és az FX csatornán vetített The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story lett a kreatív Emmy idei nyertese: előbbi 22 nevezést kapott, ebből hetet váltott győzelemre. A csatornák között az HBO nyerte az estét 13 díjjal, második lett a Netflix 10, harmadik az FX hét díjjal. Ez még nem a „nagy Emmy", de azért fontos szakmai díjak találnak gazdára.

A legjobb tévéfilm a USS Callister lett, amely a Black Mirror egyik epizódja (ebben a ragyogó sci-fi sorozatban minden rész külön sztori, más és más szereplőkkel). A legjobb frizurákat, hajakat a Westworldben láthattuk, a legcsodálatosabb gyerekműsor a The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special lett, a kosztümért, ruhákért a The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story kapott díjat.

Persze nem maradt elismerés nélkül A szolgálólány meséje, a The Crown, a Piacasso-sorozat, a Will és Grace és a Stranger Things sem. A nyertesek hosszú listáját itt találja.