Őszintén írt felesége három vetéléséről a színész

A Dawson és a haverok egykori sztárja, James Van Der Beek az Instagramra kitett egy megkapó posztot, amelyben felesége vetéléseiről elmélkedik, arról, hogy vajon mit lehet tanulni az ilyen esetekből.

James Van Der Beek felesége, Kimberly nemrég arról vallott, hogy az évek során öt szülése mellett három vetélése is volt, a férj erre reagált most az Instagramon – hozzátéve, hogy a legutóbbi vetélésre közvetlenül az előtt került sor, hogy a legkisebb gyerekük, a most három hónapos Gwendolyn megfogant.

A színész azzal kezdte hosszú posztját, hogy szerinte új szót kéne találni a vetélésre, mert az angol miscarriage azt sugallja, hogy a nő hibájából nem sikerült a szülés, képtelen volt kihordani a gyereket – márpedig ilyenkor senkit sem szabad hibáztatni.

Van Der Beek azzal folytatta, hogy ne lepődjön meg senki azon, hogy milyen mély rétegeket fog érinteni a fájdalom, szerinte el kell fogadni a gyászt, nem kell megpróbálni racionalizálni.

Úgy véli, a vetélés sokszor csak még jobban összekovácsolja a párokat, még erősebb lesz bennük a vágy, hogy gyereket nemzzenek – és sokaknak születik utána egészséges, szép gyereke. Lehetne metafizikai magyarázattal előállni – zárta –, de szerinte az a fontos, hogy mindenki maga találja meg azt, ami békét és reményt hoz neki egy vetélés után.

Mutatjuk a posztot: