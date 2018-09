Új kalandokkal folytatódik a Holnap Tali

Az egykori websorozat 6. évada továbbra is heti televíziós sorozatként folytatódik. Az M2 Petőfi TV-n minden pénteken 20:05-től látható a fiatalok életét bemutató széria.

Az eddigi gimis történet után most az egyetemisták életébe nézhetnek bele a nézők. A 6. évadban a szereplők elballagtak a Petőfi gimiből és van, aki továbbtanult, de van olyan is, akinek nem volt ilyen egyszerű bejárni ezt az utat. Természetesen a középiskola sem lesz egy homályos emlék, hiszen a figyelemmel követhetjük a tanárok korántsem mindennapi életét, és a legfiatalabb diákok barátságai és szerelmi szálai is tovább szövődnek.

A fiatal szereplők mellet olyan ismert színészek is feltűnnek a sorozatban, mint Molnár Piroska, Csonka András, Szabó Győző, Létay Dóra, és érdekesség hogy a két Tilda, Szabó Erika és Erdélyi Timea is.

A sorozat honlapján hétfőtől csütörtökig humoros és szórakoztató tartalmakkal találkozhat a néző, a Holnap tali! extrával.

A sorozat után a SunCity - a Holnap tali!-musical is folytatódik a Pesti Magyar Színházban. Október 21-én 15 órától várja a fesztiválhangulat az embereket az idei szezonban először.