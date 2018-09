Kijött egy nagyjából öt és fél perces előzetes a The Walking Dead folytatásához, vagyis a kilencedik évadhoz. Az abszolút főszereplő, Andrew Lincoln ennek a szezonnak már csak pár részében lesz benne, így a trailer is az ő figurája, Rick köré épül, a látottak alapján nagyon úgy tűnik, hogy az általa megálmodott utópia nem működőképes – még régi szövetségese, Daryl is elpártolni látszik tőle. Október 7-én itt a nyitó epizód, addig is nézze meg a kisfilmet!