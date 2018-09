Meghalt a vízszerelő, aki Galambos Lajos mellett vallott volna

A nyugdíjas szakember Galambos Lajos alkalmi kisegítője volt, 20 éve ismerték egymást, nagyon megviselte, hogy bűnsegédlettel vádolták.

„Mélyen megrázott a halála, és természetesen elmentem a temetésére. Gabi bácsi az egész családom számára olyan volt, mintha a rokonságunkhoz tartozott volna. Szegénynek az élettől is elment a kedve, miután a szégyenpadra került, és ez igencsak közrejátszott abban, hogy elvitte őt a betegség” – mondta a Blikknek a Lagzi Lajcsi néven ismert muzsikus.