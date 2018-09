Megszületett a Jóban Rosszban színészének harmadik gyereke

A Jóban Rosszban rosszfiúját, Fehér Rolandot alakító Suhajda Dániel harmadszor is apa lett, kislánya a Bella nevet kapta.

A színész márciusban a Mokkában jelentette be, hogy párja gyereket vár, hétfő reggel pedig megszületett a kicsi, aki a Bella nevet kapta. A büszke apuka első kislánya születésénél is jelen volt, ő vágta el a köldökzsinórt most is.

Két nagyobb gyereke is nagyon várta a kistestvért. "Várták, készültek rá. Mi nagyon sokat beszélgettünk velük ez alatt a kilenc hónap alatt, meg Lázárral már akkor, amikor Lénát vártuk. Jól felkészítettük őket" - mesélte.