Újra kórházba került Benke Laci bácsi

Műtétje után újra kórházban kötött ki Benke Laci bácsi.

A mesterszakács immár több hete szorul ápolásra, nemrég megműtötték, most pedig a gyógyszereit állítják be, ezért kellett hosszabb időre kórházba mennie.

"Nemrégiben megműtöttek, most pedig újra kórházban vagyok. Vizsgálgattak, majd a doktor néni arra jutott, hogy a gyógyszereimet újra be kell állítani, így most is a kórházból beszélek, és várom, hogy ez megtörténjen" - mondta a Blikknek.

"Ahogy azt már korábban is mondtam, sajnos, ennyi idősen benne van a pakliban, hogy mindig találnak valamit. Most épp azért dolgoznak körülöttem, hogy rendben legyek egy időre. Bizakodom és várom, hogy mielőbb hazamehessek" - tette hozzá.