Az NCIS-be is bevették a bolti eladóként dolgozó színészt

A The Cosby Show egykori sztárját, Geoffrey Owenst nemrég még eladóként szúrták ki egy boltban, azóta viszont több színészi munkalehetőséget is kapott.

Mint arról mi is beszámoltunk, egy vásárló egy bolti kassza mögött, zöldségeket pakolva szúrta ki az egykor szebb napokat is látott Geoffrey Owenst. A fotók hamar elterjedtek a neten, a színész pedig rengeteg támogató üzenetet kapott, végül több munkát is ajánlottak neki.

Egy tízepizódos visszatérő szerepet kapott az induló The Have and the Have Nots-ban, most pedig az NCIS: New Orleans-ba is meghívták egy vendégjátékra.

A szeptemberben induló ötödik évad hatodik epizódjában fog megjelenni, egy régi barátot játszik majd, akihez lelki tanácsért fordul a főszereplő Dwayne Pride (Scott Bakula).