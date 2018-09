Vannak sztárok, akiknek a család az első, más hírességek valószínűleg nem voltak annyira jó szülők, legalábbis ennek is lehetett köze ahhoz, hogy a gyerekük megjárta a börtönt. De milyen nevelési tanácsokat adnának a sztárok? Mit engednek meg a gyerekeiknek, és mit nem? Mennyire szigorú szülők? Páran már nyilatkoztak erről, lássuk, mit meséltek!

Mayim Bialik

Az Agymenők Amyje gyereksztárként kezdte, így ráfért a kimondottan szigorú nevelés, saját fiainál, a 9 éves Fredericknél és a 12 éves Milesnál azonban próbálja egyensúlyban tartani a lazaságot és a szigort. Az ABC Newsnak jó fej anyukaként írta le magát, de, mint mondta, a szüleitől azt tanulta, hogy a (házi)munkát vegye komolyan. „Amikor a gyerekeim zsebpénzt kérnek a házimunkáért, elmondom nekik, hogy nekem sem fizettek soha az otthoni teendőkért, én sem fogok nekik” – mesélte.

Will Smith

A sztárnak Jada Pinkett Smithszel közösen két gyereke van, és az előző kapcsolatából is született egy fia, őket mindig megpróbálta önálló személyiségnek nevelni, akik a saját életükért felelősek. A büntetésben nem igazán hisz, azt vallja, hogy a gyerekek bármit megtehetnek, amíg meg tudják magyarázni, hogy az adott cselekedet miért volt hasznos az életükben. A most 17 éves Willow is állítólag magától kóstolt bele a színészetbe és a zenélésbe, saját vagyona olyan 4 millió dollár körül mozoghat.

