Fura előzetes készül a South Park következő, 22. évadjához, a rajzfilmsorozat elkaszálását követelik benne. "Amerika válaszúthoz érkezett. Mit fogunk csinálni legközelebb?" – mondja a narrátor, majd megjelenik a "cancelsouthpark" hashtag, ami már a Twitterre is átszivárgott. A teaser szövegét természetesen nem kell komolyan venni, a South Park egyáltalán nincs veszélyben, hiszen már a 23. szezonját is megrendelték, még 2020-ban is biztosan képernyőn lesz.