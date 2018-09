Nem hisz az álmegoldásokban, és a hamis ideáktól mindig is igyekszik megkímélni magát.

"Mindig is a természetesség híve voltam. Persze mindenkinek szíve joga, hogyan bánik a testével. Bizonyos embereknek nehéz szembesülni az idő múlásával, de ezt is lehet méltósággal viselni. Nekem nincs okom panaszra, és nem is hiszek az álmegoldásokban, ami sokszor a közösségi médiában tapasztalható, amit az agyonretusált képeken lát az ember. Az élet nem csak a látványról szól, persze az igényesség nagyon fontos, de ennek belülről kell jönnie, és nem csak kifelé kell ragyognia" - nyilatkozta.

"Jobban is érzem magam, mióta mértéktartóan fogyasztok. Nincs kitűzött célom, hogy meddig szeretnék lefogyni. Nálam az a fontos, hogy jó legyen a közérzetem, egészséges legyek és fitt maradjak a fiaim mellett is. De nem készülök már fitneszversenyre, hogy kockás legyen a hasam. A hamis ideáktól mindig is igyekeztem, igyekszem megkímélni magamat, mert korábbi élsportolóként megtanultam, hogy a valós dolgok mögött munka van, nem csak a csillogás. Úgy gondolom, meg kell találnia minden embernek a fizikai és lelki harmóniát" - fejtette ki a Borsnak Csisztu Zsuzsa.