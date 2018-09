Fresh Vikit nem hagyták ellazulni a tengernél

Egyéves fia örökmozgó, bölcsödével nem terveznek, és a sós tenger sem jött be a csöppségnek.

Egyéves lett Gyulai „Fresh" Viki Samu fia. „A napok néha nagyon hosszúnak tűnnek. Nagyon aktív kisfiú, hamar elkezdett járni, most már szalad. Nekem nagyon értelmesnek tűnik... Sok mindent megért, odahozza, megmutatja" – mesélte a Fem3 Caféban.

„Könnyebbek a napok, más minőségben vagyok fáradt. Ahogy nő, egyre könnyebb, van kommunikáció. Persze leszívja az agyamat... Úgy tervezzük, hogy bölcsibe nem megy majd, de lehet, hogy ez változik. Talán jövőre, vannak családi napközik, ahová 1-2 órára be lehet vinni. Amúgy gyerekek közt van a játszótéren, már szocializálódik" – újságolta a csinos énekesnő.

„Sokat voltunk Balatonon, az nálunk sztenderd. Horvátországban is jártunk családdal, de kisgyerekkel elég más, a szállást is úgy kellett kiválasztani, hogy babakocsival járható legyen a környék. Kellett logisztika és idegrendszer is! A gyereknek viszont mindegy, hol van, csak mi ott legyünk. Nagy utazásokat talán nem kell kisgyerekkel bevállalni: megkóstolta a sós tengert, de a Balaton jobban tetszik neki" – tette hozzá Gyulai Viki.