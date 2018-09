Halálosan megfenyegette a magyar színészt egy őrült rajongó

Egyre ingerültebben viselkedik Peller Károly zaklatója, most a Facebookon fenyegette meg halálosan a színészt.

"Egyszer már feljelentettem, bírósági tárgyalás is volt. Ám a júniusi ítélethirdetés után, ahol megrovásban részesült, egyből elkezdte újra a zaklatást" - mesélte a Borsnak Peller Károly.

A zaklató most egy bejegyzésben fenyegette meg halálosan a színészt, de a lap szerint nemcsak az interneten zaklatja, írt már több minisztériumnak, a Nemzeti Színháznak is hasonló stílusú, zavaros levelet Pellerről.

"Korábban a szomszédaimnak bemutatkozott, hogy ő a feleségem, most pedig éppen ki akar nyírni. Nem lepődök meg már ezen sem, csak azt akarom, hogy legyen már egyszer vége ennek, és ez a nő soha többet ne írja le a nevem sehová" - magyarázta a színész, akit az őrült rajongó három évvel ezelőtt, online üzenetekben kezdett el zaklatni. Idővel már az előadásokon is megjelent, sőt, fel is jelentette Peller munkahelyét, hogy halálra dolgoztatják az ő Károlyát. Ezt megelégelvén feljelentette a nőt, zaklatásért és magánlaksértésért perelte be.