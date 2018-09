Új plakáton ünnepel az új tiniboszorkány

Új plakát jött ki a Sabrina, a tiniboszorkány friss verziójához, amely Chilling Adventures of Sabrina címmel indul a Netfilxen október 26-án. A mostani, Kiernan Shipka főszereplésével készült változat elvileg sötétebb lesz, az eredetinél nagyobb hangsúlyt fektet Sabrina harcára halandó és boszorkány énje között – amit jól jelképez a poszter is, ahol a szülinapi tortája felett ördögszarvai nőnek a lánynak. Mutatjuk is.