Justin Bieber a Tonight Show házigazdájával, Jimmy Fallonnal bohóckodott egy sort a New York-i Central Parkban, What Do You Mean? című slágerére adott elő egy koreográfiát. Miután parókában és álbajusszal táncoltak, produkciójukat csupán mérsékelt érdeklődés kísérte – legalábbis a műsorba összevágott videó szerint –, amikor azonban a végén megmutatták magukat, egyből összefutott köréjük a tömeg. Nézze csak!