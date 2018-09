Eljött az Amerikai Horror Story végítélete?

Az Amerikai Horror Storyra ráfért az erősítés, ugyanis a cseppet sem ijesztő és erősen politikai vonalra elkalauzoló előző szezon (A szekta), egyértelműen a sorozat leggyengébb évadát produkálta. Lássuk, hogy a pilot után mire lehet számítani a szám szerint nyolcadik, Apokalipszis címre hallgató felvonástól!

Földünket nukleáris rakétatámadások sora éri, a bolygó nagyjából megszűnik létezni. Csak egy maroknyi túlélő marad, akiket föld alatti menedékekben szállásolnak el. A gazdagok, illetve a kiváló génekkel rendelkezők kiváltsága a túlélés, ám nincs benne semmi szórakoztató. Minden nap ugyanúgy telik, az élelem szegényes, az úgynevezett „szövetség” által kirendelt felügyelő pedig a luxuskörülmények ellenére is előszeretettel terrorizálja a kiválasztottakat.

Ryan Murphy és Brad Falchuk próbálkoznak tisztességgel, de az elmúlt néhány évben láthatóan lejtmenetbe kapcsolt a sorozat, esett a színvonal, pedig antológiasorozat révén minden alkalommal van lehetőségük megújulni. Ha nagyon szigorúak akarunk lenni, azt is mondhatnánk, hogy az első két évadon kívül nem volt igazán jó szezonja a szériának, valami mindig félrement. Vagy a befejezés, vagy a túl sok mellékszál, esetleg a kidolgozatlan karakterek miatt.

Nincs rokonszenves figura

Az Apokalipszis mégis bizakodásra adhatott okot, többek közt azért is, mert Murphy bejelentette, hogy egyfajta crossovert terveznek. Így két korábbi történethez (Gyilkos ház, Coven) is szorosan kapcsolódik az aktuális sztori, noha a pilotban ebből szinte semmit nem láttunk (bár a főcímben fel-feltűnt néhány kép a korábbi szezonokból). Ezzel el is érkeztünk a nagy kérdéshez: mire lesz képes az új évad?Nyilván egy epizód alapján kár lenne elhamarkodott következtetéseket levonni, de aki követi a szériát, leszűrheti, hogy továbbra sincs minden rendben az írók kreativitásával. A posztapokolaliptikus kerettörténetben még lehet potenciál, az újfajta hierarchiával, a szituációval járó konfliktusokkal, de a karakterek közt nincs igazán kedvelhető egyén.

A két szerelmes fiatal képviseli a józan észt, de van itt meleg fodrász, elkényeztetett, újgazdag nő és a titokzatos főnökök. Egyértelmű, hogy ők csak a bábui egy jóval nagyobb játszmának, mégis rájuk tekinthetünk főszereplőkként, már csak az őket játszó színészek miatt is. Akad néhány új jövevény, de a kemény mag nem változott. Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates a húzónevek, hozzák, amit kell, bár Peters karaktere egyáltalán nem tűnik se érdekesnek, se szimpatikusnak. Ez kvázi elmondható a komplett felütésről is.

