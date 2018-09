Menyasszonya tartja el Rékasi Károlyt

Rékasi Károlyt balesete nemcsak testileg és lelkileg, de anyagilag is nagyon megviselte. A színész most először mesélt arról, hogy a családfenntartó szerepét párja, Pikali Gerda vette át.

A baleset teljesen tönkretette Rékasi életét: hónapokon át volt kórházban, többször műtötték, több csontja eltörött, és maradandó fogyatékosságot is szenvedett: az egyik lába négy centivel rövidebb lett.

A fizikai fájdalmak mellett a lelki teherrel sem volt könnyű megbirkóznia, kudarcként élte meg, hogy Pikali Gerda lett a családban a kenyérkereső. A színész lábadozása alatt minden tartalékát felélte, és noha a baleset ellenére szívesen ülne újra motorra, egyelőre még arra sincs pénze.

"Felültem rá, kipróbáltam, de motort egyelőre nem tudok venni, mert pénzem az nincs. (...) Kicsit nehezen éli meg ezt az ember. Ebben is óriási segítségemre volt Gerda, én minden tartalékomat feléltem ez idő alatt. Gerdának a családfenntartó státuszt is át kellett vennie, ami ugyancsak méltatlan. Én egy régi szabású pasas vagyok, de ebben is mellettem állt, ez tényleg elképesztő" - idézte a Rádió 1 műsorában elhangzottakat a Lokál.