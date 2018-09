Menő sorozatba került a Breaking Bad sztárja

Újabb menő sorozatban láthatjuk a Breaking Bad Jesse Pinkmanjét, vagyis Aaron Pault, csatlakozott a Westworld harmadik évadjához.

A sci-fi sorozat háza táján mindig nagy a titkolózás, így most sem lehet tudni, hogy Paulnak pontosan mi lesz a szerepe, ember lesz-e egyáltalán, vagy pedig a robotokat felvonultató vidámparkban lesz egy újabb látványosság.

Paul a Breaking Bad óta több filmben szerepelt, sorozatok közül a The Path-ban volt benne hosszabban, illetve jövőre jön vele az Are You Sleeping.