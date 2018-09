Új stúdiókból, új műsorokkal erősítik a Kossuth Rádiót

A Kossuth Rádió új műsorokkal és átláthatóbb programstruktúrával készül az őszre, ehhez két új, modern stúdiót is létesítettek a székházban. A tervekről Mucsányi Marianna csatornaigazgató mesélt, de mellette hat műsorvezető is mondott pár szót a saját munkájáról, miközben megnéztük a stúdiókat is.

A stúdióbejáráson Mucsányi Marianna csatornaigazgató elmondta, hogy a Kossuth Rádió nemzeti főadóként definiálja önmagát, hisz azon kevés médiamárka között van, amelyeknek országos szinten közel 100 százalékos az ismertsége.

A csatornának ezt a szerepét szeretnék ősszel megerősíteni, ehhez mérten bővítik a tartalmakat, ami a hétköznapi és hétvégi idősávokra is vonatkozik – ráadásként átláthatóbbá teszik a programstruktúrát, a hallgatók könnyebben megtalálhatják a kedvenc műsoraikat.

Természetesen a hangsúly továbbra is a hírműsorokon, információs tartalmakon lesz, de például a sport vagy a gasztronómia is helyet kap a kínálatban, miközben kulturális ajánlókra, rádiójátékokra is számíthatunk.

A tartalom mellett a technikai eszközparkot is igyekeznek feljavítani, és az arculati elemeket is frissítik: a csatornahang és a zenei háttér változásával egy ütemben kampány indul, amivel szintén a Kossuth Rádiót mint nemzeti főadót erősítenék.

Bemutatkoztak a régi-új műsorvezetők

Nagy Katalin három éve vette át a harmincéves Vasárnapi Újság felelős szerkesztését és vezetését, szerinte a rádióban még mindig a hang a legfontosabb, egyébként a műsorával azt szeretné megmutatni, hogy egy konzervatív szemléletű ember miként látja a világot.

Banner Gézát többek között a Duna TV-ről is ismerhetjük a Kívánságkosár-ból, most a Kossuth Rádión is helyszíni, vidékközpontú kívánságműsorral jelentkezik, miközben továbbviszi a Napközben című műsort, amire egy szabadegyetemként tekint, ő maga is sokat tanul belőle.

Horváth Ágnes a Jó napot, Magyarország!-gal az online híroldalakkal is felvenné a versenyt, a munkáját vidéki és külföldi tudósítók segítik, akik fiatalos érdeklődéssel viszonyulnak a világ dolgaihoz.

Ujhelyi Zoltán a 180 perc folytatásának szánt Jó reggelt, Magyarország!-ban szintén a hírműsorokat erősíti, elmondása szerint ez az egyetlen reggeli rádióműsor, ahova a nyilatkozók bemennek, telefonon csak kivételes esetben készítenek interjút.

Keresztes Ilona 18 évet töltött a 26 éves Vendég a háznál című műsorral, mint mondta, kismamaként kezdte el hallgatni, most pedig már lassan nagymama lesz. Az adásban továbbra is szakértőkkel és tanácsadókkal beszélgetnek a gyereknevelésről, a Válaszúton rovatban pedig tizenéveseknek adják át a mikrofont, akik moderátor nélkül, magukban vitatkozhatnak.

Virányi Zsolt kiemelt szerkesztő-műsorvezető a sportműsorok fontosságáról beszélt, fontos volt ezeknek egy állandó műsorsávot találni, ahol a közvetítések mellett háttéranyagokat és sztárinterjúkat is hallhatunk majd, szoros együttműködésben az M4 Sporttal.

Megnéztük a stúdiókat

Ami a technikai fejlesztést illeti, egy régi stúdió helyén körülbelül két hónap alatt összeraktak két olyan stúdióteret, ahonnan az összes élő műsort le tudják adni. A kisebb tér a híradásoké, a nagyobb a magazinos tartalmaké, illetve rendkívüli helyzetben is innen közvetítenének, hiszen itt több a vendéghely.

Egy nagyjából húszéves adáskijátszó rendszert cseréltek most le, így a műsorok már rugalmasabban, akár adás közben is szerkeszthetők, a stúdiók pedig online közvetítésre és kép továbbítására is alkalmasak, vagyis még tévéfelvételeket is lehet itt készíteni.

Mucsányi Marianna elmondta, a fejlesztéssel nem állnak le, jövőre folytatják az eszközpark felújítását, ez azonban egyelőre csak a Kossuth Rádiót érinti, a Petőfi, a Bartók és a többi adó megerősítése későbbi feladat.