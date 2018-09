Emmy-díjak: nyert a Trónok harca, a szolgálólányról elfeledkeztek

Szeptember 17-én már 70. alkalommal osztották ki az Emmy-díjakat: a legjobb drámai sorozat a Trónok harca, a legjobb vígjátéksorozat pedig a The Marvelous Mrs. Maisel lett. Többek között Peter Dinklage, Bill Hader, Jeff Daniels és Thandie Newton is örülhetett az elismerésnek, a tavalyi kedvencről, a több kategóriában idén is esélyesnek tartott A szolgálólány meséjé-ről viszont elfeledkeztek a döntéshozók.