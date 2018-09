Kódolatlan tévécsatornát kap két hétre

Szeptember 17. és 30. között kódolatlanul nézheti a Comedy Central Family csatornát a UPC Directnél.

A vígjátéksorozatok kedvelői örülhetnek, a UPC Direct szeptemberi kódolatlan időszakában két hétig ingyen biztosítja a Comedy Central Family műsorait.

A csatornán régebbi szériákat is elcsíphetünk – a Jóbarátok-nak például a hatodik, a Melissa és Joey-nak az ötödik évadjába kapcsolódhatunk be –, de a két hét alatt premierekre is sor kerül. Szeptember 23-án jön a Magányos páros (Alone Together), egy sorozat két barátról, akik béna próbálkozásokkal jutnának be a Los Angeles-i elitbe.

Szeptember 25-én érkezik a Comedy Central Familyre a Papás-Babás (Baby Daddy) is, amelyben három férfi kényszerből nevel együtt egy kislányt, miután egyikük volt barátnője egyszerűen otthagyja a gyereket a lakásuk előtt.