Csobot Adél és Istenes Bence március elején jelentették be, hogy érkezik második gyerekük, aki ismét kisfiú lesz. A kicsi egy hónapja született, a szülei gyakran fotózkodnak vele közösségi oldalaikon, és mint kiderült, a műsorvezető már a nevét is felvarratta a karjára. Első kisfia, Nátán, születésekor is készült új tetoválása, az újat megnézheti az alábbi fotókon (a fénykép oldalán látható nyílra kattintva megjelenik egy közelebbi felvétel is).