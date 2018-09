Mayans: nem a Sons of Anarchy, de nem is egy Narcos

A Mayans MC a Sons of Anarchy spinoffjaként természetesen hasonlít a nagy elődre, de két rész után úgy tűnik, Kurt Sutterék elkerülték az önismétlés csapdáit, és egy újabb macsós, keményfiús, nézhető sorozatot készítettek. Akadnak hibák, de robogunk tovább a csapattal.

A Kemény motorosok nagyszerű, férfias sorozat volt éveken át: 2008 és 2014 között futott, hét évad készült belőle. Az első néhány jobb minőséget hozott, a vége felé viszont már nőtt az ingerküszöb, akkor már a szeme sem rebben a nézőnek, ha részenként kinyírtak egy (két, három?) gazembert, vagy a levegőre repült valami raktárépület, esetleg mészárlást rendeztek egy kuplerájban, és bokáig tocsogtunk az embervérben. Látszott, hogy a legfőbb ideje befejezni, és végül méltó finálét is kapott a széria.

A kreátor, Kurt Sutter utána is forgatott még sorozatot, a The Bastard Executioner-t, amelybe szintén bevette feleségét, Katey Sagalt, akit a tévézők itthon leginkább az Egy rém rendes család-ból ismernek, mint Peggy Bundy, de igen karakteres szereplője volt a Kemény motorosoknak is, persze egészen más külsővel és jellemvonásokkal. A Mayans MC-re négy évet kellett várni az anyasorozat után, és – ahogy azt sejthettük – sok utalás van az elődre. Az egyik kapocs Marcus Álvarez karaktere, akit már a Sons of Anarchy alatt láttunk, akinek hol jobb, hol rosszabb viszonya volt Jax-szel (Emilio Rivera alakítja).

A Kemény motorosok híveinek szeme az első rész alatt kétszer biztosan felcsillant, két alkalommal bizonyára szaporább lett a szívverésük. Először, amikor a stocktoni börtönben Ezekiel EZ Reyes patáliát csapott, ekkor ugyanis kétszer is mutatták az ott ücsörgő, nyilván egy fogvatartottra várakozó, látogató nőt – nem mást, mint Gemma Tellert, persze Katey Sagal alakításában. Íme ő:

A második szívdobogtató, kellemes érzés akkor jöhetett, amikor a temetőbeli lövöldözés vége felé begurultak az akkori Sons of Anarchy motorosai, hogy útját állják a menekülőknek.

Galindo kartell, Los Olvidados

Akadnak erős percek, ilyen a második rész eleje, amikor kaliforniai sivatag porában egy skorpió mászik fürgén egy földre hullott revolver és egy tócsa bordó vér felé, majd az éjszakában egy egérke-maszkot viselő tinédzser lány fegyvert fog a kisbabáját kétségbeesve ölelgető anyára – akinek különben nincs műs bűne, csak az, hogy bandavezér a párja. Akad pár jelent, amelyet látva hol a Narcosban, hol a Breaking Badben érezhetjük magunkat, olyasmi a hangulat, de ez nem baj - hiszen mindkettő kiváló sorozat.

Előkerülnek olyan nevek, mint Galindo kartell, illetve az Elfeledettek, a Los Olvidados, és sok új arcot kell megjegyeznünk. Két epizód alapján EZ-vel nem érzünk annyira együtt, mint Jay Tellerrel, és úgy tűnik, nincsenek olyan jellegzetes pofák, mint Tig, Chibs, Clay vagy Juice volt, de természetesen kell idő, hogy megismerje vagy megkedvelje a néző a karaktereket. Egyelőre az erős női figura is hiányzik, mint amilyen Tara és Gemma volt, az Olvidados női vezetője egyelőre nem tűnik annak.

2017-ben eldobtak egy verziót

A rajongóknak azért is kellett sokat várniuk kell a Sons of Anarchy testvérsorozatára, a Mayans MC-re, mert készítők tavaly elégedetlenek voltak a pilottal, így újra felvették később, pár másik szereplővel. A széria atyja, Kurt Sutter akkor azt mondta, hogy nincs ok különösebb aggodalomra, hiszen már a Sons of Anarchy-nál is hasonló volt a folyamat, ott is finomítgattak a történeten, és voltak személycserék is a stábban.

Hangulatra, látványra, mexikói zenékre tehát nincs különösebb panasz a Mayans esetében, de az első részben a temetőben kialakult lövöldözés, kergetőzés vizuálisan elég kidolgozatlan volt, ezeknél profibb akciójelenetekhez szoktunk korábban. Van még hová fejlődni tehát, de még csak most kapcsolt kettesbe-hármasba a motoros banda.