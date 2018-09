Még több mint tíz évig folytatnák a Walking Deadet

Meglepő kijelentést tett a The Walking Dead-et adó AMC feje, még a következő évtizedben is terveznek a sorozattal, illetve az ott látott világgal.

Még több mint tíz évig folytatnák a The Walking Dead-et, mondta az AMC vezérigazgatója, Josh Sapan a Goldman Sachs Communacopia idei konferenciáján.

Pontosabban a The Walking Dead-ből induló univerzumról beszélt, amiben a Fear the Walking Dead című spin-off is benne van, és még más testvérsorozatok is jöhetnek a következő évtizedben – ezek közül volt már szó például olyanról, amely az Egyesült Államokon kívül játszódna.

"A The Walking Dead egy univerzum, amit a következő évtizeden keresztül, vagy még tovább is szeretnénk életben tartani. Persze mindezt úgy, hogy tiszteletben tartjuk a rajongók érzéseit e világ iránt" – magyarázta Sapan.

A The Walking Dead a kilencedik évadját kezdi októberben, a Fear the Walking Dead lassan a negyedik szezon végére ér.