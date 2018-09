Ezer nőt megerőszakolhatott, 40 év börtönt is kaphat a tévészereplő

Több évtizedes börtönbüntetés várhat egy realityszereplőre és barátnőjére, akik a vád szerint legalább két nőt elkábítottak és megerőszakoltak, a rendőrség által megtalált fotók és videók alapján azonban több mint ezer áldozatuk is lehetett.

Egyelőre két nő megerőszakolásával vádolják a 38 éves amerikai ortopédsebészt, Grant Robicheux-t és 31 éves barátnőjét, Cerissa Riley-t, előbbire 40, utóbbira 30 év börtön vár, ha minden vádpontban bűnösnek találják.

A kaliforniai Orange megye kerületi ügyésze, Tony Rackauckas elmondta, a férfi lakásán nagy mennyiségű drogot és több engedély nélküli fegyvert is találtak, a telefonján talált fotók és videók alapján pedig az áldozatainak száma akár ezerre is tehető.

Robicheux a tévénézőknek is ismerős lehet, 2014-ben egy internetes párkeresésről szóló realitysorozatban, az Online Dating Rituals of the American Male-ben tűnt fel.