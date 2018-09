Egy CIA-kém elmondta az igazságot a kémfilmekről

Csúcstechnológiás kütyük, számtalan álruha, lövöldözés, valamint a kollégák között minimum egy kettős ügynök, akiről nem lehet biztosan tudni, hogy melyik oldalon áll: a legtöbb kémfilm, illetve hasonló témájú sorozat ezekre az alapvető klisékre épül, össze lehet rakni ugyanazokból a panelekből. De vajon mennyire valóságosak ezek az elemek? Egy volt CIA-s, a több könyvet is jegyző Robert Baer elmondta.

Robert Baer egykori CIA-ügynök főként a Közel-Keleten tevékenykedett, több könyvet is írt, és ő ihlette a Sziriáná-ban Bob Barnes figuráját – akinek megformálásáért George Clooney Oscar-díjat kapott. Egy ideje filmek és sorozatok szakértőjeként is közreműködik, például a Jack Ryan: Árnyékügynök-ben és az idén indult Jack Ryan-sorozatban is segített.

A DigitalSpy most végigvette Baerral a kémfilmek és –sorozatok hat kliséjét, a volt ügynök pedig mindenről elmondta az igazat. Lássuk!

1. Kütyük

Ahogy James Bondot számtalan menő kütyü segíti a célja elérésében, úgy a valódi ügynökök is speciális eszközöket használnak, már csak a titkosítás miatt is – hisz egy hagyományos mobiltelefonról vagy laptopról hamar kiszivároghatnának az információk. Baer egy spéci műszerrel azt is meg tudja mondani, hogy az utca túloldalán gépelő ember milyen billentyűket ütött le a klaviatúrán, illetve sokszor használt már röntgentávcsövet is, hogy megtudja, mi vár rá egy fal túloldalán.

2. Kettős ügynökök

Baer azt mondja, a hírszerzésben mindenkiben alapvető aggodalom van amiatt, hogy elárulják, mindenki szinte gyanakodva méregeti a kollégáit. Ő maga is dolgozott olyannal, akiről később kiderült, hogy több ügynöktársát kiadta, többet, mint addig bárki a CIA történetében. Bizony, Baer munkakapcsolatban állt a hírhedt Aldrich Amesszel is, aki titokban a KGB-nek dolgozott, 1985-től 1994-es letartóztatásáig leplezte le a szovjet, majd orosz területen dolgozó amerikai ügynököket.

3. Tűzharc

A kémek a vásznon és a képernyőn meglehetősen sűrűn keverednek tűzharcba, ez azonban csak dramaturgiai fogás, hogy akciódúsabbá tegyék a történetet. A valóságban a protokoll az, hogy a tűz alá vett ügynök „lehajtja a fejét, és rohan, mint az őrült", nem támad vissza – arra ott vannak a különleges katonai egységek. Persze ezzel együtt a hírszerzők is hordanak maguknál fegyvert, hisz előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor másként nem tudják megvédeni magukat.

Lapozzon, a következő oldalon folytatjuk!