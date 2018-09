96 éves korában meghalt Denis Norden, aki Nagy-Britanniában műsorvezetőként, tévés íróként, alkalmi színészként is ismert volt.

Néhány hetes kórházi kezelés után meghalt a 96 éves Denis Norden, közölték a gyerekei, akik egyúttal az orvosoknak és a személyzetnek is megköszönték a gondoskodást.

Norden 1977-től visszavonulásáig, 2006-ig vezette az It'll Be Alright on the Night című show-t, amely egyfajta bakiparádéként az elsők között szakosodott arra, hogy bakikat mutasson be filmekből és tévéműsorokból.

Norden íróként is kivette a részét az adásokból, mellette pedig sok, itthon kevéssé ismert komédiába és szkeccsműsorba besegített, Frank Muirral közösen ő írta például a The Seven Faces of Jim-et és folytatásait, valamint a Whack-O!-t, illetve a Monty Pythonra is ható The Frost Report-on is dolgozott közel 30 epizódban.

A John Cleese-zel és Graham Chapmannel készült Végre itt az 1948-as show-ban vendégszerepelt is, színészként például a How to Be an Alien hat epizódjában láthattuk még.