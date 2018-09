Feltámasztottak egy 11 éve kimúlt, itthon is kedvelt sorozatot

Veronica Mars újra visszatér.

Hivatalos: a Hulu leadta a megrendelést a Veronica Mars folytatására, és természetesen a főszereplő, Kristen Bell is benne van – jelentette a Deadline. Nyolc rész biztosan érkezik 2019-ben, a többi pedig a nézettség függvénye. A Hulu ezzel párhuzamban megszerezte a sorozat első három évadjának kizárólagos streaming-jogát.

Egyszer már feltámadt

Mint korábban megírtuk, az itthon is vetített Veronica Mars sorozat egyszer már esélyt kapott a folytatásra, Rob Thomas producer és a stáb feladata volt egy 30 napos kampány során összegyűjteni kétmillió dollárt, bízva a régi rajongók adakozó kedvében.

A Warner Bros. Digital Distribution korábban jelezte, ha ez összejön, akkor vállalja a marketingköltségeket, a reklámkampányt, a forgalmazást. 2013-ban, a gyűjtés megkezdése után röviddel összejött egymillió dollár, áprilisra pedig már megvolt a hatmillió is, így kezdődhetett a forgatás.

Visszanyúlnak sokszor

Mostanában egyáltalán nem ritka, hogy korábban sikeres sorozatokat feltámasztanak. Napokon belül indul az új Magnum, brutális nézettséggel nyitott a visszahozott, de azóta elkaszált Roseanne, nagy kritikai siker volt a Twin Peaks folytatása, szépen termel az újabb MacGyver.

A Will és Grace is sok év után támadt fel nagy hirtelen, volt pletyka arról, hogy folytatnák a Dextert, a Dokikat, de van ebben veszély is, hiszen az életbe visszahozott új Charlie angyalai és az új Knight Rider elég hamar elbukott. Hogy magyar vonatkozás is legyen: még a Kockásfülű nyulat is feltámasztották parciálisan.