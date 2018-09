Gordon Ramsay tovább ordibálhat a tévében

Folytatódik Gordon Ramsay műsora, a MasterChef, megrendelték a tizedik évadot is.

A Fox megrendelte az itthonra is átvett MasterChef (Amerikai mesterszakács) tizedik szezonját is, amit ráadásul a kilencedik évad fináléja előtt jelentett be.

A műsorban talán lesz némi változás is, hisz a stábhoz egy új executive producer csatlakozott Natalka Znak személyében, aki korábban olyan realitysorozatokon dolgozott, mint a Feleségcsere vagy a Zálogügynökök.

A MasterChef 2010-ben indult a Foxon, egy klasszikus gasztorvetélkedő, amelyben amatőr szakácsok mérik össze a tudásukat, miközben Gordon Ramsay és két másik zsűritag ordibál velük.