A Nem átlagos feleségek – Atlanta egyik szereplője, a Dancing with the Stars-ban is látott Kim Zolciak-Biermann már a nyáron bejelentette, hogy kisebbre szabatja a melleit, sőt az Instagramon meg is szavaztatta a követőit arról, hogy milyen méretűek legyenek az új keblei. A celeb már túl van a műtéten, "az icipici cici bizottság tagjaként" posztolt is egy Instagram-sztorit új külsejéről, ebből csíptünk le egy képet.