Mutatjuk, mivel lehet ma megnyerni egy nagy, amerikai tehetségkutatót

Véget ért az America's Got Talent 13. évadja, Shin Lim személyében megvan a győztes. De mivel nyűgözte le a zsűrit és a közönséget?

Az America's Got Talent című tehetségkutató műsor tizenharmadik szezonját Shin Lim bűvész nyerte, a fináléban több énekes mellett egy hegedűművészt, egy tánccsoportot, egy trapézduót és két komikust utasított maga mögé.

A fiú trükkjeivel és stílusával is lenyűgözte a zsűrit és a közönséget, az egymillió dolláros fődíj mellett saját műsort is kapott Las Vegasban. Mutatunk róla pár videót – kezdve a fináléban látott produkciójával –, megnézheti ön is, hogy mivel lehet 2018-ban megnyerni egy amerikai tehetségkutatót.