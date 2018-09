Ha a szülők kísérleteznek a konyhában, a gyerekek is nyitottabbak lesznek

Végh Tamás, a Hungast vezető séfje szerint a TV2 sikeres gasztroműsora, a MasterChef VIP nemcsak szórakoztat, hanem az otthoni kísérletezésre is motivál. Alapanyag-használatot, technikákat és rögtönzést tanít, amellyel a gyerekeket is könnyebb rávenni egy-egy új íz kipróbálására.

Pásztor Anna, Bay Éva és Árpa Attila is kipróbálta magát a Gordon Ramsay séf nevével fémjelzett MasterChef VIP című műsorban. Ki több, ki kevesebb sikerrel mutatta be eddig főzőtudását Mizsei János és Nyíri Szása séfek mint zsűri előtt.

„Nyitottságot ad és egy kis rálátást a nemzetközi gasztronómiára” – mondta Végh Tamás, a Hungast vezető séfje a Life.hu-nak, aki szerint a TV2-n futó show miatt egyre többen érdeklődnek a konyhaművészet iránt. Új ötletekkel, szokatlan ízkombinációkkal vonzza be a családokat a konyhába, és azt is képes megmutatni, mi rejlik a magyar konyhaművészetben a rántott szeleten és a paprikáson túl.

A Hungast séfje szerint a mindennapokban is bátornak és kísérletezőnek kell lenni. Ha megkérdezném a nagymamámat, hogy milyen ételben használjuk a fehérrépát, a húslevesen kívül nem biztos, hogy tudna mást mondani. De az ilyen műsorokból megtudhatjuk, hogy akár desszertben is megállja a helyét. Vaníliával tiramisuban például – mesélte. Mint mondta: a közétkeztetésben is arra törekednek, hogy minél több új és egészséges alapanyaggal készítsék a fogásokat.

Míg a fine dining ételek csak kevés emberhez jutnak el naponta, addig a közétkeztetéssel másfél millióan találkoznak egy napon. Ők főleg gyerekek. Míg néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy olyan alapanyagokat kínáljunk, mint a bulgur, a hajdina vagy épp a köles, addig ma ez egyre inkább természetes – fejtette ki Végh Tamás.

Úgy látja, ahogy ők a gyerekeknél szeretnék elérni a széles látókört a gasztronómia terén, úgy a MasterChef VIP és a hozzá hasonló műsorok a szülőknél végzik ugyanezt. „Ha a gyerekek azt látják, hogy a szülők is kísérleteznek otthon, akkor ők is könnyebben kóstolnak meg egy szép élénkzöld, saját anyagával besűrített mentás vagy petrezselymes borsófőzeléket az iskolában. Nyitottabban állnak ők is az ételekhez, új ízekhez” – fogalmazott a séf.

Hozzátette: ha már valaki gyermekként megismerkedik az új alapanyagokkal és technikákkal, felnőttként már természetes lesz számára.