Röviddel azután, hogy Paulo Coelho brazil író, az ENSZ békenagykövete Gansta Zolee magyar rapperről tett ki egy képet (mellé írta, hogy Ganxsta egy Magyarországon ismert rosszfiú, egy gengszter-rapper, aki nélkül nincs is tévéshow szerte a hazában), újabb hazai híresség kerül ki az 1,6 milliós követői táborral bíró Instagram-oldalra. Kiss Tibi is a Hippie című regényt olvasgatja, sőt, a kutya is feltűnő érdeklődést mutat.