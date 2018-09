Emilióval zenél a folytatásban.

„Tele vagyok tervekkel, nem áll meg az élet az ősszel sem. Megkezdődtek a munkálatai az új lemezemnek, amit nem mással, mint Emilióval közösen tervezek. Nemrég közös dallal rukkoltunk elő, de egy közös lemezt is tervezünk. Bár csak négy-öt éve vagyunk barátok, nekem ő olyan, mintha a testvérem lenne” – közölte.

„Mindig számíthatunk egymásra, és nemcsak zeneileg, de emberileg is teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Egy barát minden körülmények között barát kell, hogy maradjon. Tudom, hogy benne soha nem fogok csalódni és ő is számíthat rám bármikor. Jövőre egy zenekaros turné is a terveim között szerepel, így már most gőzerővel dolgozom azon, hogy 2019-ben minden tervem és elképzelésem valóra váljon” – árulta el Curtis a Blikknek a Sláger Partyn.

