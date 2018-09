Új magyar sorozat készült Ónodi Eszterrel, Csákányi Eszterrel

Kedd esténként új magyar sorozatot láthatnak a TV2 nézői, október 9-én indul a Bogaras szülők.

A holland széria, a Lice Mother adaptációját Bogaras szülők címmel láthatják majd a nézők.

A vígjátéksorozat egy általános iskolában játszódik, és kulturális és szociológiai szempontból is a társadalom különböző rétegeiből származó emberek együttélését, konfliktusait mutatja be humorral fűszerezve. A főbb szerepeket többek között - Ónodi Eszter, Csákányi Eszter, Mészáros Máté és Téby Zita (aki korábban a Fapadban és a Hacktionben is feltűnt) játsszák.

Az epizódokat a TV2 Csoport megbízásából az IKO Műsorgyártó Magyarország készítette.