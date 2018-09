Halle Berry 26 év után megismételheti egykori szerepét

Emlékszik még az Eddig Murphy-féle Bumeráng-ra? Jön belőle a sorozat, amelyben az eredeti filmben látott Halle Berry is feltűnhet.

Ahogy már írtuk korábban, tízrészes sorozat készül a Bumeráng című filmből, a projekthez most az egyik régi szereplő, Halle Berry is csatlakozott executive producerként.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a színésznő megjelenik-e a képernyőn is, a széria azonban folytatás lesz, amely a régi karakterek gyerekeiről szól, így Berry is megismételhetné egykori szerepét – 26 év elteltével.

Berry mellett az alkotógárdához Lena Waithe is csatlakozott, aki a Masters of None írójaként Emmy-díjat kapott, de színésznőként is láthattuk már, például a Ready Player One-ban.