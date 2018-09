Szeptember 26-án indul a South Park 22. évadja, a kiadott előzetes alapján most sem finomkodnak a készítők. A kisfilmben Stan a családi vacsoránál mesél az apjának arról, hogy mi történt aznap a suliban, és egy iskolai lövöldözésről is teljes természetességgel, már-már unottan számol be, miután közölte, hogy nem sikerült a matekdoga. „Te lövöldöztél? Meglőttek?” – kérdezi Randy, majd vissza is térnek a felmérőre, amikor Stan mindkét kérdésre nemmel válaszol. Nézze csak!