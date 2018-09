Michael Jackson egy román tévéshow-ban: elájult a zsűri

Ebben a Voice-ban kellemetlenül teátrális a zsűri.

Itthon is ment egykor a Voice, az azóta is sikeres Pál Dénes nyerte, de most a román széria került fókuszba: egy férfi elénekelt szépen egy Jacko-dalt, de úgy, ahogy a világon azért még pár ezer ember el tudná. Jók a hangi adottságai, nem kétséges, de ami elszabadul közben, arra nincsenek szavak. Hallgassa és nézze a videót, és rájön, hogy a sokszor túl színpadiasnak tűnő magyar zsűritagok sehol nincsenek a külföldi pályatársak mellett, szörnyű nézni, amit művelnek, főleg 1.30-tól, amikor egy zsűritag veri a színpadot nagy mámorosan, mások meg fejüket fogva sikítoznak a stúdió közepén, földöntúli boldogságban, (erős a gyanú, hogy megjátszott) katarzis közepette.