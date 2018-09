Azonnal megbánta mellműtétjét az egykori szupermodell

Gisele Bündchen arról vallott, hogy 2015-ben titokban megnagyobbíttatta a melleit, de egyből meg is bánta, úgy érezte, mintha más testében élne – a műtét után egy évig zsákszerű ruhákban járt, annyira kényelmetlenül érezte magát.

A napokban jelenik meg Gisele Bündchen életrajzi könyve, a Lessons: My Path to a Meaningful Life, amelyben az egykori szupermodell többek között pánikrohamairól és öngyilkossági gondolatairól is őszintén vall – a People magazinnak azonban arról a részről mesélt, amely 2015-ös titkos mellműtétjéről szól.

Bündchen az után döntött a műtét mellett, hogy két gyerekét összesen nagyjából három évig szoptatta, amitől kisebbé és formátlanná váltak a mellei. "Sebezhetőnek éreztem magam, mert hiába edzettem, hiába étkeztem egészségesen, azon a tényen nem tudtam változtatni, hogy mindkét gyerekem a bal mellemet részesíti előnyben" – mondta.

Amikor azonban felébredt az altatásból az operáció után, egyből azt kérdezte magától, hogy miért tette ezt. "Azt éreztem, hogy egy olyan testben élek, amit nem ismerek. Az első évben végig zsákszerű ruhákat hordtam, annyira kényelmetlenül éreztem magam a bőrömben" – árulta el.