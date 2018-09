14 évesen erőszakolták meg az ismert színésznőt

Busy Philipps arról vallott, hogy 14 éves korában megerőszakolták, és 25 évnek kellett eltelnie, hogy egyáltalán beszélni tudjon a történtekről.

Busy Philipps az Instagramra tett ki magáról egy 14 éves kori képet, azt írta, ennyi idős volt, amikor megerőszakolták:

25 évig tartott, hogy ezt el tudja mondani: szüleinek és testvérének is csak négy hónapja beszélt először az esetről, bővebben pedig majd október 16-án megjelenő könyvében, a This Will Only Hurt a Little-ben olvashatunk róla.

A színésznő számos sorozatból ismerős lehet, a Dawson és a haverok-ban Audrey-t játszotta 46 epizódban, azóta többek között a Vészhelyzet-ben, A terminátor: Sarah Connor krónikái-ban, a Született szinglik-ben és a Kib*zgatóhelyettesek-ben láthattuk hosszabban.