Film készülhet a Walking Dead főgonoszáról

Bővítenék az alkotók a The Walking Dead-ben látott világot, Negan története akár külön filmet is kaphat.

Korábban már írtunk arról, hogy még több mint tíz évig folytatnák a The Walking Dead-et, illetve más produkciókkal bővítenék a sorozatban látott világot. A Bloomberg szerint a jövőben nemcsak a képernyőn, de a vásznon is támadnának a kóborlók, idővel egy olyasféle franchise alakulhat ki, mint a Star Trek esetében.

Az egyik film a főgonosz, Negan háttértörténetét mutathatja be, legalábbis a The Walking Dead alapjául szolgáló képregények mellett róla megjelent már egy önálló képregény is, Here's Negan! címmel jött ki 2016-ban.

Negan alakítója, Jeffrey Dean Morgan a napokban mesélt is arról, hogy a tartalmi fejlesztésekért felelős Scott Gimple-lel már két éve beszéltek ennek a képregénynek a feldolgozásáról, de sok más ötlet is szóba került, nem tudja, mi fog megvalósulni azokból. Mindenesetre ő benne lenne egy Neganról szóló filmben, ha felkérnék rá, habozás nélkül igent mondana.