Meztelen képpel üzent Jimmynek Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián úgy véli, amióta elveszítette az édesapját, a rajongók egy része megkeseredett emberként tekint rá, aminek ellenkezőjét egy meghökkentő, meztelen képpel akarja bebizonyítani.

Zámbó Krisztián a minap egy teljesen pucér képet töltött fel magáról a közösségi oldalára, amit barátnője késztett róla szoláriumozás után.

"Sokszor hülyét csináltam már magamból ország-világ előtt, ezt a fotót is csak egy viccnek szántam. Bohóckodtunk egy kicsit Zsuzsival, szerintem ebben nincsen semmi különös. A kép nem ízléstelen, nincs kint semmim, olyan vagyok rajta, mint a Terminátor. Büszkén vállalom a testemet!" - mondta Zámbó a Borsnak, és azt is elárulta, hogy ezzel édesapjának is akart üzenni.

"Szeretném, ha apu tudná, hogy a humoromat és a jókedvemet továbbra sem veszítettem el! Remélem, nem hoztam rá szégyent ezzel, és csak ő is nevetve a történteken, nem úgy mint a barátnőm, akinek nagyon nem tetszett, hogy feltöltöttem a fotót. Zsuzsi kicsit szemérmesebb, részben ezért is szedtem le a képet" - tette hozzá.