Gwyneth Paltrow férjhez ment, itt a bizonyíték

Mint arról mi is beszámoltunk, Gwyneth Paltrow a hétvégén hozzáment az Amerikai Horror Story produceréhez, Brad Falchukhoz. Az esküvő szűk körben, de több híresség jelenlétében zajlott, a tudósítások szerint többek között Cameron Diaz, Steven Spielberg, Robert Downey Jr. és Jerry Seinfeld is tiszteletét tette a szertartáson. Paltrow azóta posztolt is az Instagramon az eseményről, egyelőre a gyűrűiket mutatta meg egy meghitt fotón – közel 320 ezren már kedvelték, nézze meg ön is!