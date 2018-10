Tíz ember egy lakatlan szigeten ragadt, és nem emlékszik semmire

Izgalmasnak ígérkező sci-fi sorozatot rendelt meg a Netflix, a Lost rajongói örülhetnek.

A Netflix még csak most rendelte meg a The I-Land-et, de a sorozatot már ki is kiáltották a Lost utódjának, amiben a szinopszis alapján lehet is valami.

A történet ugyanis tíz emberről szól, akik egy lakatlan szigeten ébrednek, és semmire sem emlékeznek a múltjukból, azt sem tudják, kicsodák valójában. Egyetlen céljuk van, kijutni a szigetről, ehhez azonban számos pszichológiai és fizikai akadályon kell átverekedniük magukat.

Az egyik főszereplő és producer a Superman visszatér Lois Lane-je, Kate Bosworth lesz, rajta kívül Alex Pettyfer (Lopott idő, Elvis & Nixon) és Natalie Martinez (New York-i helyszínelők, A búra alatt) csatlakozott eddig a projekthez.